Juventus, Dybala: "Non voglio essere Messi: voglio batterlo"

Juventus-Barcellona potrebbe diventare anche una sorta di passaggio di consegne tra Messi e Dybala ma la Joya preferisce andare oltre al confronto tra singoli: "Ammiro e rispetto Leo ma la gente deve sapere che io sono Paulo e voglio continuare ad esserlo: capisco i confronti ma non voglio essere il nuovo Messi, il suo erede. Anche perché di giocatori come lui o Maradona ce n'è solo uno". E allora l'obiettivo è solo uno, la Champions League: "Lui ne ha vinte tante, io nessuna e la sogno: gioco per la Juventus e voglio vincere io".



L'argentino nell'intervista a La Repubblica carica i suoi compagni: "Niente paura del Barcellona, i campioni li abbiamo anche noi. Il 6-1 al Psg? I francesi hanno avuto paura, con una squadra italiana non sarebbe successo. Dovremo approfittare del loro punto debole e cioè quando non hanno palla: prenderli alti e ripartire". Poi, sul rapporto con Allegri: "Mi ha dato libertà di svariare, addirittura di avvicinarmi a Buffon per prendere palla. Dura stare lontano dalla porta perché segnare mi piace ma amo anche far girare la squadra. Incredibile pensare che tre anni fa ero al Palermo in B e ora... Il mister mi ha trasformato in campo ma sono cambiato anche io come uomo".



Infine, sul rinnovo e sul futuro: "Non so, possono accadere tante cose. Qui sono felice, in questo momento sto bene. Potrei guadagnare come Higuain? Devo ancora crescere, i grandi campioni sono altri. C'è chi alla mia età aveva già vinto molte più cose".