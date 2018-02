Juventus, Dybala non ce la fa: niente Tottenham

Niente da fare: Paulo Dybala salterà l'andata degli ottavi di Champions tra Juventus e Tottenham. All'Allianz Stadium la Joya guarderà la partita dalla tribuna, sperando che i compagni gli regalino un ritorno tranquillo: l'attaccante argentino si è allenato parzialmente con i compagni nella rifinitura, ma non è stato convocato e di fatto tornerà in gruppo soltanto mercoledì, all'indomani della sfida europea.



Nessuna sorpresa: Massimiliano Allegri aveva fatto chiaramente intendere di non voler rischiare, considerando che non si tratta di una finale e che la Juve, anche senza l'aiuto di Dybala, in questo periodo ha funzionato lo stesso. Il giocatore, reduce dalla lesione ai flessori della coscia destra, avrà modo di recuperare senza fretta, probabilmente tornando a disposizione per il derby di domenica mattina.



A Torino, contro il Tottenham, mancherà anche Barzagli, che non si è neppure allenato, e ovviamente anche Matuidi, già fuori a Firenze. Allegri dovrebbe schierare Bentancur al suo posto nel 4-3-3, rilanciando Douglas Costa nel tridente (con Bernardeschi in panchina) e De Sciglio a destra in difesa. Tra i convocati il giovanissimo Stefano Muratore, centrocampista della Primavera.