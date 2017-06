Juventus, Dybala e le coppe conquistate: "Manca la più importante..."

Si avvicina l'appuntamento con la Champions League per la Juventus: il 22 febbraio è in programma la sfida di andata, in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD. In casa bianconera il trionfo in Champions League manca dal lontano 1996. Se non è un'ossessione, poco ci manca. Ne è consapevole anche Paulo Dybala: l'attaccante argentino ha pubblicato su Instagram una foto con le coppe conquistate in bianconero e un eloquente messaggio: "Manca la più importante". Evidente il riferimento alla Champions, come evideziato anche dall'emoticon che accompagna il messaggio... I tifosi bianconeri sperano che fra qualche mese Dybala possa aggiungere una Coppa al suo palmares.

Manca la più importante