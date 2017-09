Juventus, Dybala: "Barça, ti segno ancora. Rimango finché mi vogliono"

Anche per Paulo Dybala conferenza stampa pre-Barcellona, i giornalisti locali scatenati su un futuro in blaugrana accanto a Messi: "Ci gioco già in Nazionale... Nessuno mi ha detto di offerte ricevute in estate, la Juventus mi ha solo detto che vogliono che faccia parte di questo progetto a lungo e ne sono felice. Per questo abbiamo preso la decisione di vestire una maglia importante come la 10. Poi non conosco il futuro: finché mi vogliono qui, rimango qui".



Sulle differenze rispetto agli incroci della scorsa Champions: "Hanno perso uno come Neymar ma si stanno difendendo bene, sono sempre una grande squadra e abbiamo grande rispetto: lo scorso anno non si aspettava nessuno quel risultato, ma non fa più testo. Ma per inclinazione lasciano opportunità agli avversari, dovremo approfittarne. Devo riconfermarmi dopo quella doppietta, mi sento bene fisicamente e i compagni mi aiutano".



La Joya, con Neymar, è vista da molti come il futuro del calcio dopo Cristiano Ronaldo e Messi: "Un piacere immenso perché significa che sto facendo le cose per bene, la gente vede in me qualcosa che può accadere in futuro. Di sicuro parliamo di due giocatori che hanno un livello incredibile, dovrò lavorare tanto per stare così in alto".