Juventus, Dybala: "Anno buono per la Champions"

Lunga intervista di Paulo Dybala al sito della Uefa con la Champions League nel mirino. Si parte proprio dal sogno europeo: "Potrebbe essere il nostro anno, non sarà facile ma daremo il massimo per vincerla. Significherebbe molto soprattutto per ragazzi che sono alla Juventus da tanti anni come Buffon, Marchisio, Chiellini, Bonucci, Barzagli... se la meritano ed è anche una delle mie ambizioni".



C'è il Monaco sulla strada verso la finale: "Squadra tosta, attaccano e segnano molto. Ma questo significa che avremo molti spazi, sarà un grande spettacolo". Poi, sulla scia della confessione di Messi ("Ho chiesto la maglia solo a Zidane"), così la Joya: "Una delle maglie che vorrei è quella di Ronaldinho, era uno dei miei preferiti da bambino. Una volta Gattuso mi aveva anche promesso di chiamarlo per chiedergliela ma non se n'è fatto niente".