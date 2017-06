Juventus-Dinamo Zagabria affidata all'inglese Taylor

Compagine arbitrale inglese per Juventus-Dinamo Zagabria, l'incontro della sesta e ultima giornata del girone H di Champions League. La partita in programma mercoledi' 7 dicembre allo Juventus Stadium di Torino vedrà all'opera il fischietto Anthony Taylor, coadiuvato da Jake Collin e Stuart Burt. Gli addizionali d'area saranno Lee Mason e Martin Atkinson, quarto uomo Constantine Hatzidakis.



Il match contro i croati è fondamentale per chiudere al primo posto in classifica. Una vittoria infatti allontanerebbe una volta per tutte le possibilità che il Siviglia scavalchi la formazione bianconera in extremis. Un successo che è oggettivamente alla portata della squadra di Massimiliano Allegri.