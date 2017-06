Juventus, Del Piero: "Buffon ha una voglia pazza di vincere la Champions"

A Cardiff, la Juventus inseguirà un successo che manca da 21 anni: la Champions League. Alessandro Del Piero fu uno dei protagonisti della coppa vinta nel 1996 contro l'Ajax e a Marca ha parlato così della finale del 3 giugno: "Non credo ci sia una squadra favorita, parliamo di due squadre che hanno vinto serie A e Liga e che sono tra le migliori attualmente in circolazione. Ho grande rispetto per il Real ma ovviamente tifo Juventus".



Poi una battuta su Buffon: "Gigi ha una voglia pazza di vincerla: sono sicuro che lui sarà uno dei protagonisti della finale". Del Piero ha anche parlato della finale persa contro il Madrid nel 1998: "Brutto ricordo... non so ancora spiegare cosa successe. Forse il Real è arrivato meglio alla finale. Più forte la Juve di oggi o di allora? Confronto difficile da fare. Di sicuro i bianconeri stanno facendo la storia in Italia ma gli manca il successo europeo".



Infine, un ricordo di Zidane: "Con lui avevo intesa in campo, era dotato di una classe e di una tecnica inarrivabile ma dava sempre una mano alla squadra. Non mi aspettavo di vederlo allenatore anche se ha sempre visto il calcio con lucidità: è intelligente ed ambizioso, i risultati parlano per lui".