Juventus, Dani Alves: "Qui vincere è un'ossessione"

Dani Alves l'ha imparato subito: per uno che in carriera ha già conquistato 34 titoli, il motto "vincere è l'unica cosa che conta" non deve essere un'eresia. Forse si spiega anche così la capacità del brasiliano di adattarsi, seppur con qualche difficoltà iniziale, a un ambiente completamente diverso dal suo modo di fare. L'ha spiegato a Player's Tribune ripercorrendo il suo primo anno di Juve che volge al termine: ecco alcuni stralci della sua intervista.



"A volte credo che la vita sia come un cerchio. Non riesco a liberarmi di questi argentini: al Barcellona c'era Messi, qui Dybala. Questi geni mi seguono ovunque. Un giorno in allanamento ho visto qualcosa in Dybala che prima avevo visto solo in Messi. Non è solo questione di talento. Ma il talento puro combinato con la volontà di conquistare il mondo".



"Quando sono arrivato alla Juve è stato come andarmene ancora di casa. L'avevo fatto in Brasile a 13 anni, quando andai in Spagna a 18 e ora per andare in Italia, a 33. A Torino è stato come tornare a scuola. In tutta la mia vita ho amato attaccare, qui è importante soprattutto difendere. All'inizio volevo che i giocatori vedessero che rispettavo la loro filosofia e la loro storia. E una volta che avrei guadagnato il loro rispetto, avrei mostrato loro le mie virtù. Un giorno guardai verso il centro del campo e mi dissi: 'Vado o non vado?' e Buffon urlò: 'Attacca, attacca, attacca'. Al Barcellona giocavo a memoria, alla Juve è diverso. È la mentalità collettiva che ci ha portati alla finale di Champions"



"Una volta che comincerà la partita, troveremo il modo in cui vincere. Vincere non è solo un obiettivo alla Juve, è un'ossessione. Non ci sono scuse. Sabato posso conquistare il mio titolo 35 in 34 anni. È un'opportunità speciale e non ha nulla a che vedere col fatto di dimostrare al Barcellona che ha sbagliato a lasciarmi andare. Avrò la possibilità di giocarmi la Champions contro un avversario molto familiare. Come sempre, studierò Ronaldo come un ossesso".