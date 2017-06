Juventus, Dani Alves: "Possiamo fare la storia..."

Monaco-Juventus si avvicina sempre di più e Dani Alves ai microfoni di Premium Sport non nasconde l'entusiasmo a Vinovo per un appuntamento che potrebbe avvicinare i bianconeri a Cardiff: "Dobbiamo sempre cercare di migliorare ma all'inizio della stagione volevamo arrivare in questo momento con la possibilità di vincere in tutte le competizoni. Siamo felici di poter fare la storia".



L'esterno brasiliano allo stesso tempo predica prudenza: "Il pericolo più grande di questa semifinale è pensare di aver vinto la Champions. Abbiamo eliminato il Barcellona ma la Coppa non l'abbiamo ancora conquistata, la competizione non è finita. Dovremmo essere al 100%: le motivazioni non mancano perché da un po' di anni la Juventus non vince in Europa. Non possiamo sbagliare".



Al Louis II le insidie sono dietro l'angolo: "A Monaco non sarà una passeggiata: loro giocano a calcio senza preoccupazione e noi dovremo essere tranquilli e concentrati per raggiungere la finale. C’è la possibilità di arrivare ancora una volta in finale di Champions e questo ci dà una fortissima motivazione. La Juve negli ultimi anni è arrivata spesso in fondo ma non ha vinto e non possiamo sbagliare ancora se dovessimo arrivare di nuovo in finale".



"Giornata dopo giornata vogliamo migliorare - chiude Dani Alves -. All’inizio della stagione volevamo arrivare a questo punto con la possibilità di competere per tutte le competizioni: siamo felici di essere ancora in corsa su tutto e vogliamo fare la storia. Io esperto di Triplete? Sembra facile ma la realtà è che lavoriamo tantissimo. Noi dovremo fare il nostro lavoro giorno dopo giorno ma non dobbiamo pensare che non esiste questa possibilità. La realtà è che possiamo vincere tutto e noi vogliamo sognare. Non abbiamo ancora fatto niente ma siamo vicini a poter vincere ogni competizione: possiamo scrivere una storia bellissima anche perché io sono venuto qui per fare la storia”.