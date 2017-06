Juventus, Dani Alves: "Possiamo arrivare in fondo alla Champions"

Contro il Porto (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD) ripartirà anche la Champions League della Juventus e Dani Alves non si nasconde: "Siamo forti, abbiamo una squadra che può arrivare in fondo". Dichiarazione legittima, che il terzino brasiliano però preferisce dire a bassa voce: "Da queste parti sono molto superstiziosi... facciamo un passo alla volta e vediamo quello che succede".



Dani Alves, in un'intervista al quotidiano spagnolo Abc, ha anche parlato della scelta juventina: "Volevo uscire dalla mia comfort zone, volevo una nuova sfida. Mi ritengo un vincente e questo club lo è. Sono felice". Meno gentile nei confronti del suo ex club: "Non resto dove non mi vogliono. Non mi hanno chiamato per il rinnovo fino a quando non è arrivato il blocco del mercato imposto dalla Fifa, allora ho firmato ma con la clausola per liberarmi gratis. La dirigenza attuale del Barcellona non sa come trattare i propri calciatori".

