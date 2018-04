Juventus, Chiellini: "Il Real Madrid ti morde e poi ti ammazza"

Lunga intervista di Giorgio Chiellini a El Mundo tra Champions League, Nazionale e futuro del calcio. Partiamo dal Real Madrid: "Quest'anno siamo convinti di poter fare qualcosa di eccezionale, siamo convinti di poter arrivare in fondo, sappiamo che squadre come Manchester City e Bayern Monaco stanno facendo bene ma alla fine le spagnole hanno qualcosa in più".



La Spagna significa anche nazionale: "Non ho un brutto ricordo dell'Europeo 2008, il mio primo in maglia azzurra. Capisco la loro gioia, prima eravamo la loro bestia nera: sento gli spagnoli come avversari ma anche come partner di tante battaglie. Spero che anche loro ci vedano così". Sul momento del calcio italiano: "L'importante è non copiare nessuno, giusto modificare la nostra organizzazione ma senza perdere la nostra identità. Non abbiamo più i Totti e i Baggio, chiediamoci perché e ritroviamoli".



Quando la Juventus sembra morta, si rialza: come fa? "È una qualità difficile da analizzare, un insieme di sacrificio, lavoro negli anni, ambizione. Anche il Real ce l'ha: ti mordono e poi ti ammazzano". Focus sul club bianconero: "La fortuna di questa squadra è la società, i giocatori sono importanti ma non indispensabili: sono passati Del Piero e Buffon, passeranno anche Buffon e Chiellini. Ma come club dobbiamo continuare su questi livelli in modo che la Juve in futuro possa acquistare il Neymar di quel momento".



Domanda a bruciapelo: meglio Messi o Cristiano Ronaldo? "Ma perché bisogna scegliere? CR7 era un sette devastante, ora è un nove mostruoso: ha cambiato il modo di giocare, forse per l'infortunio dopo l'Europeo o per risparmiare energie visto il passare degli anni. Leo ha una velocità iniziale brutale, è imprendibile". Più facile la scelta sul difensore: "Sergio Ramos è attualmente il più forte al mondo. Certo anche Piqué, soprattutto ora che fa coppia con Umtiti, è fortissimo ma non avrà mai la tecnica o l'esplosività di Ramos".



Infine, sul futuro del calcio: "Si sta andando verso una Super Lega tra le migliori squadre europee: magari accadrà tra 10 o 30 anni ma finirà così. Rispetto per le piccole squadre ma immaginate per i tifosi cosa potrebbe essere una domenica Juventus-Real, quella dopo Juventus-Psg, quella dopo ancora Juventus-Manchester United?".