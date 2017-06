Juventus, Chiellini: "I tifosi sognino il triplete, noi al massimo della forma"

Insieme ad Allegri, anche Giorgio Chiellini nella conferenza della vigilia. Il difensore parte analizzando gli avversari: "All'andata Falcao e Mbappé ci hanno messo in difficoltà sul serio, sono attaccanti diversi ma si completano: sono un mix di gioventù ed esperienza, personalmente a fine partita ero provato. Anche a centrocampo hanno tanta qualità ma una settimana fa abbiamo interpretato bene la fase difensiva come squadra e poi è stato decisivo anche Buffon. Tanto rispetto per il Monaco".



Chiellini spiega cos'è cambiato nella seconda parte di stagione: "A parte il nuovo modulo, si è creata un'empatia diversa. Ognuno si è messo a servizio della squadra, nell'utimo mese cambiamo spesso giocatori ad ogni partita ma il rendimento ne risente poco. Il feeling che si crea in una squadra è un acceleratore molto importante, ingrediente senza il quale non si arriva in fondo alle competizioni".



Sugli obiettivi di questo finale di annata: "Lo scudetto non è arrivato domenica ma cambia poco, l'importante è che arrivi. Il triplete? Per come sono fatto io, è una cosa a cui non penso. Ora pensiamo a Cardiff, poi il campionato, la coppa Italia... Giusto che i tifosi sognino, noi pensiamo a partita per partita: ci sarà da correre e sudare. Vediamo il traguardo vicino, le motivazioni aumentano. Rispetto al passato gestiamo meglio anche la pressione". Sulla finale del 2015: "Io non c'ero e non ho motivazioni particolari in più, anche perché l'abbiamo persa... ma prima pensiamo al Monaco".



Chiellini racconta il rapporto con Buffon, Bonucci e Barzagli: "Abbiamo raggiunto grandi risultati insieme, c'è grande empatia dentro e fuori dal campo. C'è un rapporto bellotra noi della retroguardia, ci conosciamo da anni e sarà così anche dopo il calcio. Cerchiamo di essere da esempio per gli altri: per esempio Dybala - più taciturno - , Dani Alves - un pazzo nel senso buono -, Higuain - me lo aspettavo diverso, è da 10: mette la squadra davanti ai suoi gol - che hanno caratteri diversi da noi ma si sono integrati subito".

CHIELLINI A PREMIUM: "SETTIMANA BELLA E IMPEGNATIVA"

Queste invece le dichiarazioni di Chiellini in esclusiva a Premium: "Inizia una settimana bella, intrigante ed impegnativa. Sentiamo gli obiettivi vicini ma lontani, ci sono ancora trappole e difficoltà davanti a noi". Sul Monaco: "All'andata ci hanno procurato qualche grattacapo quindi dovremo giocarla come una finale, servirà segnare per mettere la qualificazione subito al sicuro. Siamo consapevoli che sarà una settimana decisiva per tutta la stagione, siamo pronti e ci arriviamo nelle migliori condizioni possibili con solo Pjaca e Rugani infortunati". Sulle differenze rispetto al 2015: "Abbiamo tanta voglia di raccogliere dopo aver seminato per tanti mesi. Rispetto a due anni fa abbiamo più qualità ma soprattutto è cresciuta la consapevolezza nei nostri mezzi e nell'abitudine a giocare certe partite. Si è visto ad Oporto, con il Barclelona e anche a Montecarlo".