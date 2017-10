Juventus, Chiellini: "Con lo Sporting un sedicesimo di finale"

Vigilia di Champions in casa Juventus, all'Allianz Stadium arriva lo Sporting Lisbona per una gara che i bianconeri dovranno vincere per forza per non compromettere la strada verso la qualificazione agli ottavi e Giorgio Chiellini lo sa bene: "Possiamo parlare già di sedicesimo di finale, visto che al 99% il Barcellona è già primo e l'Olympiacos ultimo. Vogliamo anche riscattarci con il loro allenatore dopo l'eliminazione in Europa League (con il Benfica, ndr), ci giochiamo la qualificazione nella sfida tra andata e ritorno".

"Lo Sporting è una squadra forte - continua Chiellini - con qualità offensive e che può metterci in difficoltà. Sicuramente è la miglior squadra della quarta urna del sorteggio, dovremo stare attenti anche al clima che ci sarà all'Alvalade, ma prima bisogna pensare alla gara di domani". Una gara in cui i bianconeri non potranno permettersi cali di tensione: "Negli ultimi anni siamo sempre stati un buon diesel e stiamo facendo il percorso come l'anno scorso. Due anni fa abbiamo fatto peggio. Siamo una squadra che ha l'obiettivo di essere al punto giusto a marzo. Bisogna ritrovare nuovi equilibri e ci vuole il giusto tempo. Abbiamo fatto un buon inizio di stagione, il passo falso di sabato non ci pregiudica. Dobbiamo stare sereni perché il nervosismo non porta da nessuna parte. Siamo un gruppo intelligente con esperienza e sono convinto che già domani risponderemo".

"I nuovi stanno facendo più fatica dell'anno scorso ad inserirsi? In realtà anche lo scorso anno Dani Alves lo abbiamo visto l'anno nuovo - ha detto il difensore - Blaise e Rodrigo sono entrati subito per necessità, alla Juve di solito si entra gradualmente perché abbiamo un modo di giocare sicuramente diverso dagli altri. Questo ci permette di ottenere risultati, ma ci vuole tempo per assimilarlo, ci vuole tempo ma anche risultati". Dai nuovi agli ex compagni, Bonucci sta vivendo un periodo difficile al Milan: "Leo tra virgolette è tranquillo - ha spiegato Chiellini - è difficile cambiare ambiente e lo vediamo anche con i giocatori che arrivano alla Juve. Facciamo il tifo per lui perché abbiamo un grande rapporto a livello personale, ma sperando sempre che possa arrivare dietro a noi. Sono sicuro che tornerà ai suoi livelli".

In conclusione una battuta sul contratto: "Del rinnovo non ho mai parlato, sono in famiglia e basteranno cinque minuti caffè compreso. Ora devo pensare al campo, il resto verrà al momento giusto".