Juventus, che occasione: dall'urna almeno due buone pescate

Battuto il Porto con un 3-0 di aggregato, la Juventus torna tra le 8 migliori d'Europa e comincia fin da oggi a immaginare il percorso che il 3 giugno potrebbe portarla a Cardiff. Si può già affermare con sicurezza che venerdì a Nyon, in diretta tv su Premium Sport a partire dalle 11:45, le squadre da evitare saranno il Bayern Monaco (già giustiziere dei bianconeri l'anno scorso), il Barcellona (reduce dalla pazzesca impresa col Psg) e il Real Madrid. Anche se le due spagnole fanno forse un po' meno paura dei bavaresi.

Ma ci sono anche delle "pescate" auspicabili, che potrebbero spianare alla squadra di Allegri la strada verso la semifinale. Il Leicester è di sicuro la favola più bella di questa Champions, ma le Foxes, in lotta per non retrocedere in Premier, non possono di certo fare paura alla corazzata bianconera, soprattutto sulla doppia partita. Discorso analogo per il Borussia Dortmund, squadra con più talento ed esperienza di quella inglese, ma comunque un po' in difficoltà quest'anno e che la Juve ha già dimostrato di poter eliminare due anni fa. Un'altra avversaria ampiamente alla portata è il Monaco dei miracoli, mentre l'Atletico Madrid è un avversario notoriamente molto ostico, anche se quest'anno gli uomini di Simeone sono meno brillanti delle ultime stagioni.

Buffon nel dopo partita dello Stadium ha fatto pretattica ("Vorrei evitare il Leicester") mentre Bonucci non vorrebbe pescara il Bayern, ma per sapere che Champions sarà per la Juventus dobbiamo bisogna aspettare venerdì e seguire il sorteggio su Premium. I quarti di finale si giocheranno l'11 e il 12 aprile, le gare di ritorno saranno una settimana dopo, il 18 e il 19.



