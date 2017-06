Juventus, Buffon: "Voglio chiudere il cerchio. Paura? C'è ma la batterò"

Gianluigi Buffon sabato proverà l'assalto alla Champions per la terza volta: "Ce la giocheremo senza avere rimpianti e con la convinzione di potere fare bene - le parole in esclusiva a Premium Sport - . Questa sarà una partita importantissima come lo era quella di due anni fa col Barcellona e come quella di quattordici anni fa col Milan".



Il capitano della Juventus sottolinea il valore del gruppo: "Il fatto che dopo due anni ci siamo riproposti a questi livelli e ci siamo guadagnati di nuovo la possibilità di fare la storia del calcio italiano ed europeo significa che il nostro percorso è stato imperniato di valori importanti e ci ha dato dei risultati validi".



Con Cristiano Ronaldo aumenta ancora di più il livello d’attenzione? "In un finale così la soglia di attenzione è già ai massimi livelli già qualche ora prima della gara, a prescindere dagli avversari. Poi chiaramente se hai davanti grandi giocatori come Ronaldo, Benzema o Bale bisogna mettere quel pizzico di attenzione in più". Sul Pallone d’Oro: "L’unica mia priorità e l’unica motivazione che mi ha spinto fino a qui è chiudere un cerchio. Questa è l’unica cosa che mi interessa, il resto sono delle conseguenze importanti e gratificanti ma non sono delle priorità".



Buffon esorcizza un'eventuale paura della finale: "C'è quella giusta, quella che si ha quando si giocano queste gare. Però bisogna trovare il coraggio di battere questa paura e spesso ci riesco. Per questo motivo mi sento molto più forte di quelli che non sentono paura o dicono di non averne".