Juventus, Buffon: "Ronaldo come Messi, Maradona e Pelè"

Alla fine puoi soltanto inchinarti ed è quello che Gigi Buffon, mettendoci la faccia. La Juve perde in Champions dopo 23 partite allo Stadium, travolta da Cristiano Ronaldo, ed è con un piede fuori dalla Champions.



"Anche oggi si è visto in campo un giocatore incredibile, straordinario, uno come Pelè, Maradona, Messi - dice Buffon - Giocatori che incidono pesantemente nei titoli vinti dalle loro squadre. Abbiamo commesso errori? Contro squadre di questo tipo capita, perché te lo impongono loro: quando giochi contro il meglio, contro giocatori che fanno 500 gol in 10 anni di attività, non è semplice fare sempre le scelte giuste".



"Ora c’è grande rammarico, grande dispiacere: probabilmente non si riuscirà ad andare avanti e purtroppo questo è un grande rammarico, ma è anche vero che quando incontri certi avversari è giusto riconoscere che sono semplicemente più forti".