Juventus, Buffon: "Real, avrei firmato per chiudere così"

Gigi Buffon è chiarissimo e quello che non dice lo lascia capire. Il capitano della Juve sa che per la sua squadra a Madrid sarà una missione impossibile dopo il 3-0 del Real allo Stadium. Ma non per questo si tira indietro. Ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport.

"Sarà una partita durissima, ma bisogna sempre tentare l'impossibile per conseguire almeno il possibile. Sicuramente credo al fatto che dentro abbiamo tanto orgoglio per poter fare una bella gara e dare a noi stessi determinati segnali, per vedere realmente se c'è una differenza così siderale tra i migliori della classe e noi. La partita può fornire altre chiavi di lettura che però sono importanti"



"Sicuramente siamo alleggeriti, ma avrei preferito essere più appesantito. Tutte le volte che siamo venuti a Madrid sono valse i passaggi del turno e per noi la posta in palio era altissima, come altissime erano le possibilità di qualificarci e fare un risultato positivo. Stavolta meno, ma dobbiamo onorare la storia e la maglia. I nostri tifosi sono stati commoventi a Torino ed è stato un segnale bellissimo"



"Ultima partita contro Cristiano Ronaldo? Non ne ho idea, non voglio parlarne ora. Ma tutti i professionisti ambirebbero a fare l'ultima partita di Champions al Bernabeu contro il Real Madrid". In conferenza, sulla stesso tema, ha aggiunto, scherzando: "Da bambino avrei firmato per chiudere la carriera giocando l'ultima gara di Champions al Bernabeu. Alla squadra ho detto che se andiamo fuori continuo. Così li ho stimolati all'impresa".