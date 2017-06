Juventus, Buffon: "Per vincere la Champions serve la furia agonistica"

In casa Juventus sono tutti soddisfatti all'indomani del successo in Coppa Italia sul Napoli. Gigi Buffon a Jtv sottolinea la grande prova del gruppo: "Quando acceleriamo abbiamo una forza straordinaria: sono fiero di giocare in una squadra così. Puniti nell'orgoglio dopo il primo tempo, abbiamo saputo reagire da grande squadra, ma se vogliamo centrare tutti gli obiettivi questa furia agonistica per noi è imprescindibile".



Il numero 1 bianconero indica il modello da seguire nel prosieguo della stagione: "Dovremo fare come Mandzukic, prenderlo da esempio: lui è un gorilla aggressivo, non cade mai".



Buffon torna poi sul concetto di furia agonistica: "Per chi come noi punta a vincere la Champions League è fondamentale. Non si può avere sempre, altrimenti squadre come il Barcellona avrebbero vinto in Europa per dieci anni di fila, ma è imprescindibile".



Chiusura dedicata a un 'aneddoto': "Per sciogliere la tensione ascolto Gabbani. Per rilassarmi faccio il ballo della scimmia nuda davanti allo specchio