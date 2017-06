Juventus, Buffon: "Per la Champions baratterei scudetto e Coppa Italia"

Assieme ad Allegri, anche Gianluigi Buffon nella conferenza della vigilia di Champions. "Juventus e Monaco hanno meritato di essere qui, hanno valori da semifinale - esordisce il capitano bianconero -. Al di là delle previsioni di inizio stagione, sarà una sfida equilibrata tra due squadre importanti". Sugli avversari: "Esprimono grande vitalità, grande entusiasmo e della sana incoscienza ma non hanno solo quello: non sono qui per caso. Bravo Jardim, gioca all'attacco e sfrutta giocatori con qualità fuori dal comune. Per loro ho rispetto totale e non solo Falcao-Mbappé possono segnare: a meno che non finisca 3-0, la qualificazione sarebbe aperta al ritorno. Noi possiamo puntare sull'esperienza".



Buffon parla del contributo di Higuain in Europa: "Per noi chiunque segni va benissimo, Gonzalo contro il Barcellona ha aiutato la fase difensiva contribuendo a non farci subire gol. Da lui ci si aspetta sempre il gol ma a me interessa l'atteggiamento che ha avuto da inizio stagione, quello di lavorare tantissimo per la squadra".



Le differenze rispetto alla finale del 2015: "Due anni fa forse eravamo più tesi perché trovavamo una squadra come il Barcellona, pieno di campioni, e poi comunque l'approccio a determinate gare è personale. Se dovessimo superare anche questo scalino, sarebbe il risultato quasi logico di un lungo percorso. Un lungo percorso ci ha portato a stare a questi livelli con una certa confidenza, questo è molto importante".



Grande attenzione anche all'altra semifinale: "Guarderò Real Madrid-Atletico Madrid senza 'tifare' perché chiunque vinca sarebbe poi una bella gatta da pelare: mi piace la compatttezza dei Colhoneros ma i blancos hanno un rapporto speciale con la Champions". Buffon nega l'ossessione per la Coppa: "A inizio stagione so che, quando la giocherò, sarà la possibilità per me di esprimere la mia essenza: è emozione, felicità a prescindere dal vincere o meno questa competizione. Se dovessi vincerla, non cambierebbe niente: ho un contratto fino al 2018 e ho altri traguardi da raggiungere".

A PREMIUM: "PER LA CHAMPIONS DAREI SCUDETTO E COPPA ITALIA"

Prima, le parole in esclusiva a Premium Sport: "Il Monaco fa paura? Di sicuro c'è rispetto, è una semifinale di Champions e affrontiamo una squadra che se l'è conquistata meritatamente quindi significa che è di valore molto alto. Mbappè e Falcao sono le due stelle perchè sono i finalizzatori, ma se intorno non hai gente di valore come hanno loro, non puoi conseguire certi risultati" Sulla pressione: "Non credo che la Juve ne abbia di più, sappiamo che è un traguardo importante a cui teniamo tutti moltissimo, quindi c'è la normale tensione che comporta una semifinale di Champions". A proposito del 2-2 di Bergamo: "E' stata una situazione fisiologica che capita a tutte le squadre del mondo e comunque, nonostante l'approccio, in 45' abbiamo ribaltato la situazione e questo vuol dire che abbiamo un potenziale molto alto. Per arrivare in finale non baratto niente, per vincere potrei pensarci...".