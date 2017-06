Juventus, Buffon: "Monaco ostacolo duro come il Barça e poi c'è Mbappè..."

Archiviato il 2-2 contro l'Atalanta, la Juventus può concentrarsi sulle semifinali di Champions League. Da capitano e leader Gigi Buffon mette in guardia i compagni di squadra in un'intervista a uefa.com: "Il Monaco è sul campo un ostacolo duro come il Barcellona. Poi magari a livello di notorietà non viene considerato come il Barcellona. Il problema è che il campo ha detto di sì. Gioca un calcio molto propositivo, vivace, è una squadra brillante, una squadra fisica, che ha qualità e in alcuni elementi anche tanta esperienza".



L'estremo difensore bianconero svela poi un retroscena: "Verso il 30’ della partita che giocarono con il City in trasferta, mandai un messaggio a un mio dirigente dicendogli: 'Guarda che questi possono arrivare in finale, sono fortissimi'. Questo ti fa capire quanto li rispettiamo e il loro valore. Non sono una squadra arrivata in semifinale per caso".



Il grande spauracchio ha il volto di un ragazzino di 18 anni: "Avevo fatto già il Mondiale in Francia quando Mabppé è nato. E’ il bello della vita, il bello di essere longevi. Il poter incontrare ragazzi che non erano ancora nati quando tu avevi già una parte di carriera vissuta alle spalle. Comunque Mbappé è un talento incredibile e ricorda per le sue caratteristiche Heny. Il giocare con il Monaco agli inizi della carriera, questa corsa molto facile, snella, elegante che ha. Probabilmente - prosegue il numero 1 della Nazionale - a questa età ha una facilità ancora maggiore di andare a rete. Segna in quasi tutte le partite con una costanza incredibile e sai quando si è giovani per me non è facile avere questo cinismo e questa lucidità sotto porta".



Buffon cerca di individuare infine i fattori che potrebbero risultare decisivi nel doppio confronto: "Sicuramente l’esperienza è un ingrediente che peserà anche in questa gara. Ma potrebbe pesare anche l’entusiasmo e la follia della gioventù che hanno loro. Potrebbe non attanagliarli e farli giocare la gara con entusiasmo e poca coscienza. Cosa che in gare molto tirate ti può aiutare".