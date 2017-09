Juventus, Buffon: "Messi? Era inevitabile..."

Gigi Buffon a 360 gradi ai microfoni di Premium Sport dopo il pesante ko della sua Juventus al Camp Nou contro il Barcellona: "Hai giocato con una grande squadra e hai perso male - ha detto - ma il risultato è troppo pesante se si analizza la gara in maniera lucida, perchè almeno per 60 minuti abbiamo tenuto bene il campo. Nel primo tempo abbiamo fatto la gara che dovevamo fare e abbiamo avuto più occasioni di loro, poi quel gol a fine primo tempo ci ha demoralizzato e destabilizzato. Questa non deve essere una scusante, è una cosa che non deve accadere, perchè se hai la mentalità di restare in partita di sicuro non prendi tre gol".

"E' inevitabile - continua il capitano bianconero - noi riusciamo a fare partita contro le tre squadre che sono ancora sopra di noi solo se manteniamo certe caratteristiche, se perdiamo la compattezza è un guaio. Messi mi ha segnato? Era inevitabile vista la frequenza con cui fa gol, è già tanto aver resistito per quattro partite. Lui è un giocatore di un'altra categoria e quando lo vedi giocare ti accorgi che forse molto spesso noi sbagliamo qualche valutazione..."

Una velata puntura al movimento del calcio italiano, maltratto da quello spagnolo nell'ultimo mese e in generale negli ultimi anni: "Purtroppo in questo ciclo calcistico alla fine delle partite ti trovi sempre a salutare le stesse facce, con grande sportività eh, però gli si fa quasi sempre i complimenti per la vittoria: Sergio Ramos, Piquè, Iniesta, Isco, anche con la Spagna. Ci vuole grande forza mentale per non sentirsi figli di un Dio minore".

Ma Buffon non ha intenzione di smettere di lottare: "Un pessimo inizio per il calcio italiano, ma sia il Napoli sia la Roma hanno le qualità per rimontare e me lo auguro di cuore, perchè un'Italia con il culo basso nello sport si riflette anche nella società e io da italiano voglio un'Italia forte e orgogliosa. Sono convinto che anche quest'anno la Juve sarà protagonista in Italia e in Europa, ma dobbiamo essere un certo tipo di squadra, diversa da quella del Camp Nou".