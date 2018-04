Juventus, Buffon: "Credo e spero che non andrà come a Cardiff"

Gianluigi Buffon è il simbolo della Juventus all'estero e allora doppia intervista di As e Marca in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid. "La vittoria contro il Milan ci ha dato entusiasmo ed energia, con l'arrivo di Gattuso i rossoneri sono rinati e il 3-1 dimostra che il nostro desiderio di vincere è ancora intatto" le parole del capitano bianconero che non è deluso dal gol subito da Bonucci, a soli 16 minuti dal record d'imbattibilità: "In spogliatoio avevo detto che preferivo vincere subendo gol piuttosto che pareggiare".



Si passa quindi al Real e, inevitabilmente, alla finale persa a Cardiff: "Ci eravamo arrivati con molta fiducia, forse troppa, e questo potrebbe essere stato il primo e più grave errore di un anno fa. Ma non ho rimpianti, ho rivisto tante volte quella partita e ha vinto la squadra più forte in campo anche se la fortuna non ci ha aiutato: speriamo questa volta di essere all'altezza e tenere viva la qualificazione fino all'ultimo minuto della gara di ritorno".



Il portierone rende onore agli avversari: "La storia e la bacheca dicono che il Real Madrid ha fatto meglio della Juventus in Champions League, in questa competizione hanno dimostrato di avere qualcosa di speciale. Ma non sono invincibili, si parte sempre da 50 e 50: conta la storia ma esiste anche il presente e la Juve sa come vincere".



Buffon aveva detto che, tra i playoff Mondiali contro la Svezia e Cardiff, avrebbe preferito rigiocare quest'ultima: "Il destino sembra avermi detto: 'eccoti una nuova chance, vediamo cosa saprai fare'. Ciò che credo e spero è che non vada peggio di un anno fa anche se so che Cristiano Ronaldo mi regalerà due serate più complicate del solito. Ha un istinto del gol da assassino, ho visto qualcosa del genere solo in Trezeguet: ha la mia piena ammirazione".



La doppia sfida andata/ritorno potrà aiutare i bianconeri? "Dico sì: prima credevo che contro squadre così forti fosse meglio la partita secca ma poi mi sono reso conto che in 180' abbiamo eliminato il Barcellona e in 90' il Real ci ha battuto...".