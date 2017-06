Juventus, Buffon: "Bonucci capirà. Il nervosismo? C'è voglia di strafare"

Il caso Bonucci, l'attesa per la Champions: ecco le principali dichiarazioni di Gigi Buffon alla vigilia della gara d'andata degli ottavi: "Non veniamo da un ciclo di vittorie internazionali che magari ci permetterebbe di sottovalutare un impegno come questo. Sappiamo che il Porto non regalerà nulla e che dovremo conquistare la qualificazione".



In merito al presunto nervosismo dello spogliatoio: "C'è voglia di strafare, a volte per questo si vivono male determinate situazioni. Non c'è nulla di grave o compromesso, accadono quando il livello della squadra è alto. L'unico modo per stemperare questi casi è vincere".



Sull'attesa per la Champions: "Normale vivere la vigilia diversamente, è una competizione molto importante. Sono le partite a cui si tiene di più, l'esame più difficile per ogni giocatore".



Buffon farà 100 partite in Champions con la Juventus: "Sono un po' deluso (ride, ndr), quando me l'hanno detto pensavo fossero molte di più... Casillas? Ha voluto rimettersi in discussione, mi sembra in grande forma".



Sul livello della Juventus: "Già nel 2015, quando conquistammo la finale, vuol dire che eravamo competitivi, in questi due anni la società ha fatto acquisti importanti. Sono fiducioso vedendo quanto teniamo a migliorarci".



Sull'esclusione di Bonucci: "Non so, non credo Allegri abbia già dato la formazione... (poi Allegri ufficializzerà l'esclusione, n.d.r.): Lui è uno di talento e quelli così devono essere i primi a sacrificarsi per il bene della squadra per salvaguardare determinati equilibri e valori. Leo tiene al gruppo, incarna lo stile Juventus, non avrà difficoltà ad accettare qualsiasi decisione perché è per il bene della squadra".