Juventus, Bonucci verso l'esclusione contro il Porto dopo la lite con Allegri

Leonardo Bonucci potrebbe essere escluso nella partita di andata degli ottavi di Champions League contro il Porto finendo in panchina o addirittura in tribuna. Il difensore bianconero, secondo le ultime indiscrezioni, verrebbe in questo modo ulteriormente punito per la clamorosa lite con Allegri nel corso della gara con il Palermo allo Stadium venerdì scorso. Bonucci si è presentato all'eroporto di Caselle scuro in volto mentre i suoi compagni erano sorridenti:potrebbe essere questo un segnale della 'bocciatura' per motivi disciplinari.



Il caso sembra essere definitivamente chiuso con la multa inflitta al centrale bianconero ma non è così: forse Allegri, sempre che le voci trovino poi conferma, vuole mandare un segnale chiaro al gruppo anche a costo di riunicare a un elemento fondamentale della rosa. L'atteggiamento e il rispetto contano più dei valori tecnici.