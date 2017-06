Juventus, Bonucci: "Se vinciamo la Champions, dedica a Buffon, società e tifosi"

Tre settimane per fare la storia della Juventus, conquistare quel triplete mai capitato prima ai bianconeri. L'occasione è grande quanto la tensione e Leonardo Bonucci indica la strada: "Questi 23 giorni vanno vissuti non commettendo piccoli errori che possono costare caro - le parole a Il Giornale -. Prima la Roma e lo scudetto, poi la Lazio e la Coppa Italia e solo dopo Cardiff, la partita più bella dell'anno".



Il difensore bianconero spiega cos'è cambiato rispetto alla finale del 2015: "Allora eravamo una sorpresa, eravamo noi i primi ad essere sorpresi. Quest'anno abbiamo consapevolezza, voglia e fame diverse. E' stato anche decisivo il cambio di modulo, più europeo".



Va bene la scaramanzia, ma Bonucci rivela due particolari: "Se vinceremo scudetto e coppa Italia penso che potremo lasciarci un po' andare prima del 3 giugno: l'importante sarà ricollegare subito il cervello per portare a casa questa benedetta Champions. Se ce la faremo, la dedicherò a Buffon, alla società e ai tifosi".