Juventus, Bonucci: "Occhio: Monaco come l'Atalanta"

Archiviata la trentaquattresima giornata di campionato, la Juventus si proietta alla settimana della Champions League. E Leonardo Bonucci chiede concentrazione: "Mercoledì scorso, a Barcellona, un gol come quello del 2-2 a Bergamo non l'avremmo preso: la palla sarebbe finita in tribuna o non sarebbero mai arrivati in area".



Il riferimento alla semifinale di andata contro il Monaco: "Le caratteristiche dei francesi sono simili a quelle dell'Atalanta. Hanno giovani imprevedibili, fisicità, corsa nel quartetto offensivo e ci sarà da stare attenti".



Ancora il difensore bianconero a RaiSport: "Ci deve essere la giusta preoccupazione perché solo così riesci a tenere alta la tensione: le forze fisiche ci sono, serve recuperare quelle mentali".