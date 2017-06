Juventus, Bonucci: "Meno forza, più qualità: così avremo la rivincita sul Barcellona"

A sentire Leonardo Bonucci, il ricordo della finale del 2015 è ancora vivo: "Non ho più rivisto quella partita, ho dato via la maglia che mi avevo ricevuto da Iniesta a fine match e non so neanche più dove sia la medaglia d'argento". Ecco perché la sfida contro il Barcellona è una grande occasione: "Rispetto a due anni fa abbiamo perso un po' di forza, vedi Vidal e Pogba - le parole del difensore bianconero a La Stampa - ma abbiamo più qualità, oltre ad essere maturati nel controllo palla e nella gestione della partita".



Il ricordo del sorteggio: "Ho preso gli insulti, in stanza avevo il segnale tv in anticipo e ho detto agli altri, che ancora non lo sapevano: andiamo ad allenarci, abbiamo preso il Barça. Ma poteva andarci peggio, il Bayern Monaco per esempio non perderebbe mai 4-0 come hanno fatto i blaugrana contro il Psg, che poi al ritorno se l'è fatta sotto".



Bonucci anticipa così il quarto di finale di Champions: "Neymar ha fatto un grande salto di qualità ma Mascherano ha due anni in più da difendere e secondo me la nostra retroguardia è più forte. Il tiki taka mi piace ma io preferisco la giocata veloce, in verticale. La MSN ha tre giocatori tra i primi dieci del mondo ma in questa top 10 ci sono anche Higuain e Dybala".