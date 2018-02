Juventus, Bernardeschi: "Siamo pronti per il Tottenham"

Federico Bernardeschi aspetta la Champions League per confermare il buon momento di forma: "Siamo preparati, determinati e pronti ad affrontare il Tottenham (domani sera ore 20:45 su Premium Sport HD), ci arriviamo al 100% dal punto di vista mentale". Ma Dybala è pronto fisicamente? "Credo e spero di sì, lo stiamo aspettando. Che si dia una mossa! (ride, ndr)".



L'esterno della Juventus è tornato sulle emozioni vissute da ex al Franchi: "Quando ritorni dove sei cresciuto è sempre speciale, normale un'accoglienza del genere poiché il calcio funziona così" le parole alla Rai. Nessun rimorso per l'esultanza dopo il gol alla Fiorentina: "Lo scopo del calcio è segnare e quindi credo sia giusto esultare per rispetto dei propri tifosi, non ho mancato di rispetto a nessuno. La riconoscenza alla società viola non mancherà mai".



Solo complimenti per Allegri: "Gestire molti campioni e mettere insieme tutte le teste è un lavoro psicologico difficile, credo che lui sia forte in questo". Infine, sulla lotta scudetto: "Il Napoli sta meritando di essere lassù con noi. La Juve è più abituata a queste situazioni ma il passato conta fino a un certo punto. Credo che sarà una lotta fino all'ultimo e sono contento di viverla".