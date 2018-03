Juventus, Benatia: "Mi preoccupa l'assenza di Pjanic con il Real"

Nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid (martedì 3 aprile allo Stadium) la Juventus dovrà fare a meno degli squalificati Benatia e Pjanic. E il centrale marocchino dal ritiro della Nazionale si sofferma proprio su questi due forfait obbligati in un'intervista al Mundo Deportivo: "In difesa non abbiamo problemi. Giocatori come Barzagli e Rugani hanno sempre dimostrato di essere all'altezza. Più che altro mi preoccupa l'assenza di Pjanic, anche se Marchisio e Bentancur sono ottimi calciatori. Miralem però fa un gioco diverso e ha una qualità incredibile".



L'ex Bayern non è invece preoccupato per gli acciaccati bianconeri: "Con Chiellini ho parlato, ha detto che non è niente di grave e che presto tornerà in gruppo. Khedira? Non ha nulla di serio, gli infortuni capitano ma abbiamo una rosa che ci fa stare tranquilli".



Contro i blancos sarà una sfida complicata ma Benatia, al pari di Matuidi, si mostra relativamente ottimista: "Quante possibilità abbiamo contro il Real 50%. La Juve è in grado di superare il turno, lo scorso anno per esempio abbiamo eliminato il Barcellona. Il Real darà tutto in Champions visto come si sono messe le cose nella Liga. Vendicare Cardiff? E' normale voler arrivare il più lontano possibile. Arrivare alla finale era già il nostro obiettivo".