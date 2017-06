Juventus-Barcellona, Dybala gioca: "Sarò al 100%"

Giorno dopo giorno le speranze diventano certezze e l'ottimismo realtà: Paulo Dybala ha completamente recuparato e sarà sul terreno del Camp Nou per Barcellona-Juventus. Dopo la leggera distorsione alla caviglia destra rimediata contro il Pescara, la Joya bianconera si è allenata in gruppo a Vinovo nella seduta di lunedì mattina e in un'intervista rilasciata alla tv argentina TyC Sport dichiara: "Mi sono allenato con il gruppo, sarò al 100% per la partita del Camp Nou. Sappiamo che sarà dura contro il Barcellona, la rimonta contro il Psg ci serve da lezione, ma cercheremo di sfruttare al massimo il vantaggio dell'andata".

Dybala, che martedì completerà il recupero svolgendo tutta la rifinitura insieme al resto della squadra, ha parlato anche del suo rinnovo: "Vivo il momento migliore della mia carriera, ho voluto il prolungamento perchè questo club non ha nulla da invidiare a Barcellona, Real o Bayern Monaco".

Nel corso della trasmissione Estudio Fútbol, Dybala ha parlato anche del terribile incidente che ha causato la morte di un tifoso gettato giù dagli spalti durante Belgrano-Talleres: "La cosa che mi rende più triste in questo periodo è quello che è successo nel Clasico di Cordoba - ha detto l'attaccante bianconero, originario proprio di Cordoba - assistere a cose del genere in uno sport bello e sano come il calcio mi mette addosso infinita tristezza: ma in generale, il mondo in questo momento ha molta cattiveria"

Per concludere qualche battuta sull'Argentina, che rischia di non prendere parte ai prossimi Mondiali in Russia: "Non riesco a vedere un Mondiale senza di noi, vogliamo vincere la Coppa del Mondo - ha dichiarato la Joya - I paragoni con Messi? C'e' molta differenza, devo crescere molto, i paragoni li lascio agli altri".