Juventus-Barcellona, Buffon secondo il Mundo Deportivo

Trentanove, come gli anni di Gianluigi Buffon. Il Mundo Deportivo, alla vigilia di Juventus-Barcellona di Champions League, elenca 39 punti "che dovete sapere" sul portiere bianconero. Nel listone non mancano i tanti meriti e i tanti record, dalle 1002 partite in carriera ai 974 minuti di imbattibilità in serie A fino ai quattro premi come miglior portiere del mondo. Il quotidiano catalano elenca anche alcune curiosità: fu il padre Adriano a metterlo tra i pali, ha paura delle vespe, ha lo stesso procuratore da quando aveva 16 anni, adora la mozzarella, su Twitter segue solo Piqué tra i giocatori blaugrana e da piccolo era chiamato Topo Gigio.



Tutto bene? Sì, non fosse che nei 39 punti ce ne sono anche di controversi. Si parte dal punto 16, quando il Mundo ricorda come nel 2003, dopo Milan-Juventus in finale di Champions, fosse caduto in depressione. Subito dopo, la confessione negli interrogatori di Calciopoli in cui confessò di essere ludopatico sino a perdere 2 milioni di euro e anche la maglia numero 88 ("un simbolo hitleriano", scrive il quotidiano) vestita ai tempi del Parma.

LO STRALCIO DAL "MUNDO"