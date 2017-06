Juventus-Barcellona, Allegri: "Serviranno freddezza e lucidità"

Dopo il 3-0 dell'andata, la Juventus si presenta al Camp Nou con un buon bottino ma quella contro il Barcellona non sarà un match da sottovalutare, le parole chiave secondo Massimiliano Allegri sono tecnica e lucidità: "La partita perfetta per noi è quella che prevede il passaggio del turno: servirà difendere ma anche attaccare perché credo sarà una partita ricca di gol. Non credo che in una settimana le loro debolezze difensive siano cambiate: dovremo attaccarli".



Il tecnico bianconero cancella qualsiasi riferimento al 3-0 dell'andata: "Non c'è da pensare, solo da fare. Questo non è un esame di laurea ma una partita importante da vincere, abbiamo grande rispetto del Barcellona e non possiamo pensare a com'è andata allo Stadium". Allegri conferma che la formazione sarà la stessa ma "potrà cambiare qualcosa nell'atteggiamento tattico visto che sarà una partita diversa".



Sulle insidie del match: "La partita dura 95 minuti, bisogna essere bravi a saper leggere ogni momento: servirà fronteggiare gli imprevisti. Il passaggio del turno lo si conquista solo al triplice finale, bisogna stare sempre dentro la partita. Basta che non capiti come a Napoli in Coppa Italia...". Ecco cos'è cambiato dalla finale del 2015: "Siamo creciuti in autostima e consapevolezza dei nostri mezzi. La Juve deve arrivare a giocare sempre i quarti di finale ed essere nelle prime otto d'Europa: poi si può andare in finale, semifinale o essere eliminati ma quello deve essere lo standard".



Nessun riferimento ai precedenti bianconeri con Kuipers: "Sarà all'altezza, mi fido sempre degli arbitri". Sui propositi di remuntada di Luis Enrique: "Spero non sia un veggente...".

"DOBBIAMO GIOCARE COME ALL'ANDATA"

Prima della conferenza, dichiarazioni esclusive a Premium Sport: "L'importante sarà segnare e fare una partita simile a quella dell'andata. Non possiamo pensare a difenderci ma sfruttare le debolezze della loro difesa. Non penso ai miei precedenti al Camp Nou, ogni partita fa storia a sé. Ci vuole grande tecnica, fase offensiva e difensiva. Dybala sta bene, come tutti: abbiamo la convinzione di potercela fare, abbiamo grandi chance".