Juventus, arrivare in finale nel 2018 sarà più dura

Allegri lo ha detto subito: "Resto, voglio riprovare a vincerla". Agnelli lo ha seguito in coro: "Ripartiamo con più cattiveria". Dopo l'ennesima finale persa, la Juventus rialza la testa e proverà a imitare proprio il Real Madrid: dopo Berlino 2015 e Cardiff 2017, i bianconeri vogliono puntare a Kiev 2018. La finale della prossima Champions, infatti, si giocherà in Ucraina, il 26 maggio 2018 all'Olimpiyskiy Stadium.



Ma la strada per la scalata alla coppa dalle grandi orecchie sembra farsi più dura sin dal girone, "colpa" del regolamento che prevede teste di serie le primo otto dei grandi campionati europei e proporrà in seconda fascia squadre come Barcellona, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Manchester United, Manchester City. In terza troveremo Liverpool, Tottenham, Ajax e Dinamo Kiev. Perfino in quarta fascia si trovano avversari da prendere con le pinze, seppur più abbordabili: Celtic, Besiktas, Lipsia e Feyenoord.



La Juve (ma il ragionamento vale anche e di più per le altre italiane, Roma e - playoff permettendo - Napoli che oscillano tra seconda e quarta fascia a seconda di varie combinazioni) potrebbe quindi capitare in un girone di ferro con Barcellona, Liverpool e Celtic. Non un buon inizio ma, come si sa, per vincere la Champions non bisogna avere paura di nessuno, tanto "prima o poi le avversarie forti si trovano comunque".