Juventus, Allegri: "Troppi errori, per Dybala è un momento no"

Massimiliano Allegri ha conservato ancora un po' di voce per analizzare la partita. Si è arrabbiato tanto durante la sfida con l'Olympiacos, il 2-0 lo fa arrivare davanti alle telecamere sereno. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juve a Premium Sport.



"Stasera abbiamo sbagliato abbastanza nei primi venti minuti del secondo tempo. Sull'1-0 abbiamo avuto due-tre situazioni favorevoli e dovevamo chiudere la partita. Se Szczesny non avesse fatto una grande parata, avremmo rischiato. Bisogna migliorare nella condizione di alcuni, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Dybala? È un momento dove le cose non gli vengono bene, ci sta. Anche l'anno scorso accadde, anche se ebbe un infortunio. L'importante è che trovi una condizione migliore"



"Abbiamo sbagliato un po' di passaggi, un po' di uscite: lì devi capire il momento della partita e devi difenderti. Era successo anche a Napoli dove siamo rimasti un po' troppo fermi dopo i primi 20 minuti. Dobbiamo migliorare sicuramente: Al San Paolo ci siamo adeguati alla partita e i ragazzi hanno fatto bene, abbiamo avuto più situazioni favorevoli noi che loro. Nel momento in cui si capisce che la partita va chiusa, va fatto".