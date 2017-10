Juventus, Allegri: "Sporting fondamentale, i rigori li tira Dybala"

Vigilia di Champions in casa Juventus, all'Allianz Stadium arriva lo Sporting Lisbona per una gara che i bianconeri dovranno vincere per forza per non compromettere la strada verso la qualificazione agli ottavi e Massimiliano Allegri lo sa bene e cerca di scacciare subito le voci che parlano di 'mini-crisi': "La Juventus non è assolutamente in crisi, abbiamo fatto un punto in due partite ma il campionato è lungo e c'è tempo per recuperare - ha detto Allegri, che ha poi aggiunto - L'atmosfera è buona, deve regnare l'equilibrio perché non ci si può buttare giù per aver pareggiato a Bergamo e perso in casa con la Lazio. Ci sono momenti dove non ti dice bene, è chiaro che bisogna lavorare sugli errori fatti, che riguardano solamente la gestione della partita come si è visto contro la Lazio. In questo inizio di stagione il Napoli sta facendo cose importante, la stagione però è molto lunga e sarà avvincente, il calendario è bello e ci sarà grande suspance finale, mi diverto molto su queste cose. La pressione delle ultime cinque giornate, quello sarà molto divertente".

Poi si torna a parlare solo di Champions: "Domani è una partita complicata, loro difendono molto bene e hanno un allenatore esperto che sa preparare le partite come ha dimostrato con il Barcellona, sappiamo che queste due sfide saranno decisive per guadagnare il passaggio del turno. Siamo pronti. In questo momento dobbiamo lavorare per migliorare quelle piccole mancanze a livello di attenzione, ma non devo assolutamente cambiare perché non c'è motivo e perché fino al 47esimo della sfida con la Lazio la squadra aveva fatto bene. Dobbiamo fare, c'è poco da analizzare e bisogna fare sul campo quelle cose che non ci stanno riuscendo".

Ancora poche le indicazioni di formazione, ma sembra chiaro che Pjanic giocherà dall'inizio: "Devo vedere i due allenamenti che rimangono, potrebbero esserci anche dei cambi. Pjanic e Khedira sono recuperati, anche Pjaca è rientrato parzialmente in gruppo. Pjanic è in grado di giocare, ha riposato e ora sta bene".

Chiarissimo invece il nome del rigorista, nonostante gli ultimi due errori: "Il rigorista è e rimane Dybala, non cambia nulla. Ci vuole più equilibrio intorno a Paulo, dopo cinque giornate lo avete paragonato a Messi e ora dopo aver sbagliato due rigori è cambiato tutto. Questo però gli serve, non deve esaltarsi per una tripletta al Sassuolo o abbattersi per due rigori sbagliati con Atalanta e Lazio. È il percorso di crescita dei giovani, così come per Bernardeschi, Giocare nella Fiorentina è una cosa, alla Juve è un'altra. Altrimenti si bruciano i giovani".