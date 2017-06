Juventus, Allegri: "Ringraziamo Buffon, una vittoria importantissima"

Massimiliano Allegri soddisfatto dopo la vittoria a Lione in Champions League, ecco le sue parole a Premium Sport: “Era importante vincere: dopo tre partite abbiamo sette punti, senza mai subire gol. Gran parte del merito è di Buffon e delle sue parate". L'analisi sul match: "Nel primo tempo abbiamo giocato troppo poco in verticale, per fortuna nel secondo tempo ci ha pensato l’arbitro a darci una svegliata e a darci più campo e spazio per giocare meglio a calcio... Abbiamo sofferto molto la velocità del Lione, ci hanno creato dei problemi. Devo comunque fare i complimenti ai ragazzi, non era facile portare a casa una partita del genere"



Il tecnico banconero ha poi spiegato la scelta di Evra: "Benatia arrivava da un infortunio, non volevo sovraccaricarlo". Poi un approfondimento sulle difficoltà che la Juventus sta incontrando in questo momento della stagione: "Dobbiamo cercare di giocare meglio, essere più sereni e velocizzare i passaggi: quando trovi una squadra chiusa bisogna solo avere pazienza e aspettare il momento giusto. Era già successo con l’Udinese, quando abbiamo rischiato concedendo all’avversario qualche contropiede. Anche la corsa senza palla e gli inserimenti sono aspetti da migliorare. E dobbiamo farlo in fretta perché sabato contro il Milan non sarà semplice, sono una squadra che gioca bene con calciatori giovani e bravi".