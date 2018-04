Juventus, Allegri: "Rigore? Anche su Cuadrado all'andata"

Se Agnelli è furioso e non lo nasconde, Massimiliano Allegri è più filosofico e preferisce non parlare del dubbio fallo di Benatia: "Non mi va di giudicare la scelta dell’arbitro - ha detto il tecnico a Premium Sport - sono molto dispiaciuto. I ragazzi all’andata avevano fatto bene per 60 minuti ma avevamo preso due gol, mentre oggi non abbiamo preso gol e poi è successo questo episodio finale: è successo il contrario di quello che è successo su Cuadrado a Torino. Io immaginavo che quell’episodio avrebbe cambiato la qualificazione".

"Dispiace perché la squadra meritava di andare almeno ai supplementari - continua il tecnico - Avevamo ancora due cambi a disposizione che nei supplementari avrebbero dato una mano importante. Cosa resta di questa doppia sfida? Il fatto che ora bisogna sfogarsi stasera e domani ma poi dobbiamo pensare al campionato. Non dobbiamo portarci dietro questa gara, dobbiamo essere più forti anche di queste cose perché ci fortificano. E poi resta il fatto che stasera abbiamo atto una grande gara come all’andata".

"Il risultato di Torino aveva ingannato tutti, non me però. Dispiace uscire così ma dobbiamo essere molto bravi a toglierci di dosso l’episodio finale. Qual è il sistema migliore per la Juve? Dipende dalla gara, stasera senza Dybala giocando così abbiamo avuto dei vantaggi. Paulo ha caratteristiche diverse e devi giocare con lui, una punta e poi quattro centrocampisti. Cosa ho detto a Sergio Ramos? Diceva che era rigore e gli ho detto che anche all’andata c’era rigore ma l’arbitro a Torino ha fatto 4 fischi appena Cuadrado è caduto. Lui ha capito ma ha fatto finta di niente”