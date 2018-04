Juventus, Allegri: "Rialziamoci in fretta"

Capisco la delusione. È giusta. Ma io faccio fatica a rimproverare una squadra che ci ha provato, contro i migliori al mondo. Nello sport e nella vita c’è chi dimostra di essere più bravo: lo si applaude, e si continua a lavorare per diventare come lui. Ora rialziamoci in fretta! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 3 aprile 2018

Il Real Madrid di un super Cristiano Ronaldo travolge la Juventus e di fatto la elimina dalla Champions League in soli 90 minuti (per la gioia di mezza Italia), dopo il triplice fischio sui bianconeri e su Allegri piovono le critiche (Del Piero: "È stato elogiato tante volte per le sue scelte, ma qualcosina di diverso poteva esserci dopo quanto visto nella finale dell'anno scorso"), ma il tecnico bianconero respinge le accuse e difende la sua squadra.

"Capisco la delusione. È giusta. Ma io faccio fatica a rimproverare una squadra che ci ha provato, contro i migliori al mondo - ha scritto nel consueto tweet post partita il tecnico bianconero, che di fatto ha coniato il nuovo hashtag bianconero dopo l'#amodonostro lanciato in seguito al successo sul Milan - Nello sport e nella vita c'è chi dimostra di essere più bravo: lo si applaude, e si continua a lavorare per diventare come lui. Ora rialziamoci in fretta!".