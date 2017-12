Juventus, Allegri recupera Mandzukic e perde Chiellini

La Juventus volerà ad Atene con Mario Mandzukic ma senza Giorgio Chiellini. Massimiliano Allegri recupera l'attaccante croato, assente contro il Napoli per un fastidio al polpaccio sinistra, ma perde il difensore, bloccato da una gastroenterite virale. Ovviamente assenti anche Howedes (che tornerà intorno a Natale) e Lichsteineri, non inserito in lista Uefa.



Ecco i 21 convocati per la sfida di domani di Champions League contro l'Olympiacos: 1 Buffon, 2 De Sciglio, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 9 Higuaín, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Pinsoglio, 17 Mandzukic, 22 Asamoah, 23 Szczesny, 24 Rugani, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi.