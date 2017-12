Juventus, Allegri: "Non abbiamo tutti questi problemi..."

Arriva il Barcellona e la Juve si gioca, teoricamente, la qualificazione agli ottavi: con una vittoria i bianconeri strapperebbero aritmeticamente il pass. Ecco le dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa.



"Analizzando la prima parte della stagione, c'è da migliorare la fase difensiva. Abbiamo preso troppi gol, ne abbiamo segnati anche tanti: non è una questione di sistema di gioco, ma di caratteristiche di chi va in campo. Dobbiamo trovare un equilibrio"



"Dybala è un ragazzo di 23 anni, deve crescere ancora. È partito segnando molti gol, poi ha avuto un calo con due rigori sbagliati. È normale che lo paragonino a Messi quando giocano contro, è mancino come lui, ma sono due giocatori completamente diversi, anche fisicamente, si capisce solo vedendoli muoversi. Messi è esplosivo, Dybala è aerobico: le cose che fa uno non può farle l'altro".



"Nel calcio contano i risultati, non le prestazioni: difficilmente una squadra vince il campionato giocando male 38 partite. Contro la Samp, sul secondo gol c'è stata una mancanza di intensità a centrocampo, per migliorare serve un pochino di attenzione in più. Non credo che la Juve abbia tutti questi problemi: l'anno scorso si diceva che segnavamo poco, quest'anno segniamo tanto. E poi in questo periodo la Juve ha sempre avuto qualcosa che non andava, poi viene fuori...".



"In 14 partite il Barcellona ha subito solo 2 gol, difendono molto meglio e hanno un equilibrio superiore. Dobbiamo creare i presupposti per poter andare avanti. Cerchiamo di superare il girone, poi a marzo ci dovremo far trovare pronti. Una caratteristica di quest'anno è che spesso abbiamo subito più di due gol: in quei momenti dobbiamo essere ordinati senza spaccarci in due".