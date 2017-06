Juventus, Allegri meglio di Conte in Champions

Non c'è molto da discutere. Tra Massimiliano Allegri e la Champions c'è feeling. Vero, sinora non l'ha ancora vinta, perché a Berlino la coppa è rimasta solo tra le mani della coreografia, in una finale che Allegri aveva finito prima tra le braccia del vincitore e poi tra quelle di Platini. Altro che esultanza. La speranza stavolta, è di ricevere ben altro premio. Il passo deciso dell'allenatore bianconero sembra quello giusto.



Perché la sua Juventus, in Europa, quest'anno non ha mai perso. E con il Porto, al momento giusto, ha sempre piazzato il colpo: Pjaca aveva cominciato, Dybala ha completato l'opera. Esultanze in bianconero, grazie a chi sa indicare la strada giusta anche per superare gli ottavi, traguardo sempre centrato negli ultimi sette anni (prima al Milan, poi alla Juve). Nessuna discussione, i numeri di Max parlano chiaro. La sua Juve in Europa va dritta all'obiettivo e difficilmente s'impantana, al contrario di quella del predecessore.



Il confronto parla chiaro, soprattutto alla voce media punti. 1,5 quella di Conte; 1,93, invece, quella di Allegri. Brillano le sedici vittorie conquistate nella gestione attuale. Un dato che comprende la stagione della finale centrata, ma quest'anno i i numeri sono impressionanti. La Juve di Max non solo non ha mai perso, ma ha vinto le ultime quattro sfide europee e ha la miglior difesa (2 gol subiti) Esultare ancora si può e si deve. L'importante, per Allegri, è continuare ad andare avanti. Non c'è molto da discutere. C'è un sogno da realizzare e passa da questa coppa. Ovvero, vincere tutto.