Juventus, Allegri: "Marchisio e Khedira saranno titolari contro il Lione"

La Juventus vuole i 3 punti contro il Lione per ottenere la qualificazione aritmetica agli ottavi di Champions League. Ecco le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del match:



"Il Lione viene da una bella vittoria in trasferta. Noi vincendo domani potremmo avere la qualificazione in mano. Non si può vincere la Champions League senza passare il turno, quindi pensiamo alla gara di domani e facciamo un passo alla volta". Su Marchisio: "Domani gioca. Ci ha dato esperienza e si ormai è calato molto bene nel ruolo di regista. Khedira? Sta bene, giocherà anche lui".



Il tecnico bianconero risponde anche alle domande su Evra e Buffon: "Evra sta bene e può giocare. A parte Chiellini ho tutti i difensori disponibili. Buffon? È straordinario e per 20 anni ha dimostrato di essere il più bravo di tutti". Sugli obiettivi stagionali: "Siamo solamente all'inizio della stagione. Il nostro obiettivo è arrivare competitivi a marzo. Volata finale per il campionato e andare avanti in Champions."