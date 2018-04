Juventus, Allegri: "Il calcio è strano, cancelliamo quel 3-0"

"Dobbiamo scalare una montagna che sembra insormontabile, vediamo cosa succede". Massimiliano Allegri prova a mostrare coraggio alla vigilia di Real Madrid-Juventus. Il 3-0 dello Stadium non lascia grandi possibilità di qualificazione ai bianconeri, ma il tecnico non si dà certo per vinto.



"Loro faranno una partita seria perché non vorranno rimettere in gioco la qualificazione - spiega a Premium -, noi dobbiamo essere all'altezza perché bisogna cancellare quel 3-0 dell'andata. Il calcio è strano, la partita è lunga, dovremo essere bravi a far gol nei 20 minuti. Poi bisogna essere bravi a non subirne. Dobbiamo partire al meglio e soprattutto fare una grande partita per cercare di ribaltare un risultato che sembra compromesso dopo il risultato dell'andata".



Vietato avere la testa al campionato, dove la lotta scudetto è ancora aperta: "Bisogna pensare alla Champions perché dobbiamo trarre i vantaggi da questa partita. Higuain gioca, poi ci saranno due tra Douglas Costa, Cuadrado e Mandzukic".



In conferenza stampa Allegri ha aggiunto: "Il 3-0 è stato, per l'andamento della partita, un risultato bugiardo. Però bisogna accettarlo. Non si sa cosa succederà, perché nessuno si poteva immaginare che dopo due minuti andassimo sotto a Torino. Come nessuno si può immaginare che dopo 3 minuti si va in vantaggio a Madrid, non lo so. Ho detto che abbiamo poche possibilità, realmente. Poi è inutile stare lì a dire le percentuali".