Juventus, Allegri: "Higuain? Non so se gioca"

Dopo il ko con il Barcellona, la Juve ospita un Olympiacos in difficoltà (esonerato ieri l'allenatore) nella seconda giornata del girone di Champions con l'imperativo di conquistare i tre punti. Prima della consueta conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Premium: "Higuain non è un problema, se non avesse giocato nella Juventus sarebbe stato un problema per noi. Ci sta che con un parco attaccanti del genere qualcuno possa stare fuori, devo ancora decidere chi saranno i quattro davanti però sicuramente giocheremo a quattro dietro, il dubbio è se far giocare Sturaro o Barzagli come terzino".

"Pjanic e Matuidi danno le maggiori garanzie perché non ho altri centrocampisti oltre a Bentancur - aggiunge Allegri - Khedira è tornato ma non è al meglio. Dobbiamo sapere che non sarà una partita facile, abbiamo bisogno di tre punti perché dalla partita di domani e da quella di Lisbona dipenderà il passaggio del turno. In Champions sono partite differenti, le squadre non mollano mai e serviranno 95 minuti da squadra seria. Sono fiducioso, perché non dovrei esserlo. A Barcellona si può anche perdere, mentre domani si deve vincere. La partita di Barcellona è un passaggio della stagione che serve per migliorare".

Barzagli: "Gioco dove dice il mister"

Di fianco ad Allegri in sala conferenze anche Andrea Barzagli: "Per noi domani è fondamentale, dopo aver perso la prima i tre punti sono importantissimi. Sicuramente non sarà facile, ma una squadra come la nostra deve fare il massimo risultato. Le loro difficoltà? Di solito con un cambio di allenatore si reagisce, poi in Champions non esistono partite facili. Sappiamo che sono bravi in ripartenza, giocheranno molto chiusi ma noi dobbiamo ottenere i tre punti. La Champions è sempre affascinante, è un piacere giocare queste partite e per noi è un obiettivo importante. Gioco dove mi mette il mister, sono pienamente a disposizione, vedremo domani".