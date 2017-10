Juventus, Allegri: "Higuain grande, qualcuno è disconnesso"

Massimiliano Allegri è rimasto senza voce. "C'era parecchio umido", scherza. In realtà ha urlato parecchio durante Juve-Sporting anche perché - parole sue - "sono contento del risultato, non per quello che abbiamo fatto in alcuni tratti della partita. Ma faccio comunque i complimenti ai ragazzi per la vittoria". Ecco le principali dichiarazioni del tecnico a Premium Sport.



"Delle ultime tre partite quella con lo Sporting è quella che abbiamo giocato meno bene. Abbiamo sbagliato anche tecnicamente e abbiamo rischiato di pareggiare quando dovevamo gestire e congelare il vantaggio. È un momento in cui non siamo brillanti, qualcuno è rientrato in condizioni non buone dalle nazionali. Quello che abbiamo fatto l’anno scorso è già dimenticato, per restare a grandi livelli bisogna rimettersi tutti i giorni in discussione. Ma ci sono giocatori che hanno fatto una grande prestazione, come Higuain, che dato qualità e fisicità".



"Non bisogna esaltarsi, è un passo importante verso la qualificazioni ma ora dobbiamo riprendere il cammino in campionato e dobbiamo riconnetterci un pochino. Qualcuno è disconnesso. Il gol è venuto fuori da cinque errori tecnici, sembrava ci fosse il coniglio dentro il pallone, nessuno riusciva a fermarlo".