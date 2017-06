Juventus, Allegri: "Entusiasmo giustificato, ma non cadiamo nelle trappole"

"Entusiasmo giustificato, ma non cadiamo in trappole nè sabato nè mercoledì". Allegri si gode il 3-0 sul Barcellona, rinnovando via Twitter i complimenti ai bianconeri. "Bravi tutti - scrive il tecnico sul suo profilo ufficiale - ma non si molla! #finoallafine", corredando il tutto con una sua foto sorridente, evento unico nelle abitudini social dell'allenatore.





Entusiasmo giustificato, ma non cadiamo nelle trappole, né sabato né mercoledì! Bravi tutti, ma non si molla! #finoallafine #JuveFCB pic.twitter.com/P1co0zlMeC — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) April 11, 2017