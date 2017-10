Juventus, Allegri: "Di buono mi tengo il risultato"

Massimiliano Allegri non cerca scuse dopo l'1-1 contro lo Sporting Lisbona: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo e anche dopo il gol preso la squadra non ha reagito - le parole a Premium Sport -. C'è stata troppa confusione, dovevamo essere più ordinati. Di buono mi tengo il risultato". Il tecnico della Juventus punta il dito sull'atteggiamento della squadra: "Purtroppo abbiamo bisogno della paura per fare prestazioni giuste".



Ora la qualificazione è ancora tutta da conquistare e le prossime partite si inseriranno in un calendario già complicato: "Certo che penso anche a questa cosa, bastava vincere in Portogallo per chiudere il discorso e invece... ora rimane tutto aperto perché c'è il Barcellona e l'ultima partita in Grecia può essere un inferno".



Sulla gestione del match dopo il pareggio: "I cambi ci hanno dato una mano ma potevamo avere più pazienza, metterli lì vicino all'area e abbiamo spostato poco il gioco da destra a sinistra e quindi siamo stati pericolosi". Ora testa alla serie A: "Vediamo di avere rispetto per il Benevento, non sottovalutiamolo e cerchiamo di batterlo".