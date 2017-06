Juventus, Allegri: "Conviene passare da primi? Dipende dalla pallina del sorteggio..."

Massimiliano Allegri parla ai microfoni di Premium Sport dopo il successo della Juventus sulla Dinamo Zagabria: “Il cambio di modulo durante la gara? L’ho fatto per mettere più uomini dentro il campo, eravamo lenti anche se abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, loro si sono aperti e per noi è diventato più facile. Era importante passare come primi, in più non avevamo mai vinto in casa in Champions. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale".



Nonostante il primato non mancano i rischi in vista del sorteggio di Nyon: "Se conviene essere passati come primi? Dipende dalla pallina del sorteggio, se è giusta sì, se non è giusta conviene lo stesso perché tanto dovremo giocarci contro".



Il tecnico bianconero si sofferma poi su altri aspetti tattici e sulle prove di alcuni giocatori: "Il tridente potrebbe essere una soluzione anche a partita in corso, dipenderà dalle partite. La gara di Pjanic? E’ uno dei giocatori che ha giocato di più, contro l’Atalanta ha fatto una gara intensa, oggi c’erano meno spazi ma ha fatto delle buone giocate. Il centrocampo a rombo è un sistema di gioco che ci permette di avere più giocatori dentro il campo ma anche con l’altro sistema di gioco abbiamo fatto bene, le 12 partite vinte in campionato le abbiamo affrontate con quel modulo. Non è tanto il sistema di gioco che conta ma è l’interpretazione che diamo: dobbiamo muoverci di più durante le partite".



Ora è tempo di mettere da parte la Champions e tuffarsi sulle altre competizioni: "Dobbiamo pensare al Torino adesso, poi alla Roma e al Milan in Supercoppa. Poi dopo penseremo alle altre sette partite di Champions che ci separano dalla finale. Sette comunque è un bel numero, speriamo sia fortunato".



Allegri infine esprime soddisfazione per il cammino della sua squadra: "Dove può crescere questa squadra? Non ci manca assolutamente niente, i giocatori che ho sono degli ottimi calciatori che vanno sfruttati per le loro qualità. In questo momento stiamo facendo bene, siamo primi in classifica in campionato e siamo passati agli ottavi di Champions come primi. Più di così non potevo chiedere, poi è normale che dobbiamo migliorare dal punto di vista del gioco, del concedere meno tiri in porta e di stare più ordinati”.