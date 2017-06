Juventus, Allegri: "Contento per la vittoria e Dybala"

Dopo Dinamo Zagabria-Juventus, Massimiliano Allegri parte con l'analisi della prestazione di Dybala: "Non è che le partite precedenti avesse giocato male: oggi ha trovato anche il gol e sono contento, ma sono soprattutto contento per la prestazione della squadra". Sul match: "Abbiamo approcciato bene, facendo però anche qualche errore tecnico: su questo dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile. Quando si vedrà la vera Juve? Sono quaranta giorni che siamo assieme e stiamo lavorando bene, ma ci vuole tempo perché ci sono giocatori nuovi da inserire" le parole a Premium.



Poi il tecnico bianconero si proeitta sul campionato: "Domenica ci aspetta un impegno complicato, ma sarebbe importante vincere per chiudere bene questo filotto prima della sosta. Il rischio di quest’anno è di uscire dalla nostra tradizione: può esserci l’illusione che, essendo arrivati grandi calciatori, si possano vincere tutte le partite facile. Invece dobbiamo mantenere il nostro atteggiamento: rimanere con i piedi per terra è la cosa più importante, non perdere di vista gli obiettivi e lavorare".