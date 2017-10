Juventus, Allegri: "Con i tre punti discorso qualificazione chiuso"

Massimiliano Allegri ribadisce due concetti già espressi nei giorni scorsi: "Vincere in Portogallo ci farebbe chiudere i conti per la qualificazione nel girone, anche solo un pareggio prolungherebbe la corsa - le parole nella conferenza di vigilia della Champions League -. Ma non sarà facile perché lo Sporting Lisbona in casa gioca molto bene, ha messo in difficoltà anche il Barcellona e dovremo sapere bene come affrontare la partita: serviranno umiltà, attenzione e gestione".



Il tecnico della Juventus si sofferma su due singoli: "Douglas Costa può giocare sulle due fasce, mi dà importanti alternative e sono contento di lui sia di quando parte titolare che quando entra dalla panchina. Dybala sta bene, contro il Milan ha fatto una bella prestazione che è la cosa importante: poi il gol arriverà, su calcio da fermo o su azione". Per il terzino destro ci sono tre in lizza: "Sturaro, De Sciglio ma anche Cuadrado".



Quando gli viene chiesto della scelta di ruotare molti giocatori, diversamente per esempio dal Napoli: "La società in estate ha lavorato molto bene e l'alta qualità della rosa mi permette di far riposare i miei giocatori, giocando ogni tre giorni è fondamentale. Mandzukic unico intoccabile? Mario è pesante e determinante, potrebbe fare la mezz'ala. Il portiere? No, il portiere no... però Sturaro è molto bravo tra i pali!". Sulla mediana: "Matuidi ha preso una botta a San Siro, Khedira ultimamente ha giocato tanto: deciderò all'ultimo".